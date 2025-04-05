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Киноафиша Сериалы Лазарь

Лазарь (2025 - 2025)

Lazarus 18+
Год выпуска 2025
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Adult Swim
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут

О чем сериал

«Лазарь» – это аниме-сериал о гениальном ученом, открытие которого переворачивает мир. Главный герой – одаренный нейробиолог, лауреат Нобелевской премии. После долгих лет экспериментов ему удается создать уникальное лекарство, спасающее от неизлечимой прежде болезни. Ученого чествуют и приглашают на научные конференции по всему миру. Но неожиданное и страшное побочное действие препарата дает о себе знать три года спустя. Совершенно здоровые пациенты, принявшие когда-то это лекарство, начинают умирать.

Лазарь - трейлер первого сезона
Лазарь  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Мэгуми Хаясибара
Мэгуми Хаясибара
Акио Оцука
Акио Оцука
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Макото Фурукава
Маая Утида
Юма Утида
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Лазарь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

На Adult Swim вышел новый аниме-сериал «Лазарь» от знаменитой студии MAPPA, известной по таким нашумевшим проектам, как «Магическая битва», «Юри на льду», «Человек-бензопила» и последний сезон «Атаки титанов». Высокие ожидания внушал не только статус студии, но и имя режиссера — над «Лазарем» работал Синъитиро Ватанабэ, чье имя уже несколько десятилетий говорит само за себя. Ранее он создал «Ковбоя Бибопа»…
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