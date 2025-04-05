«Лазарь» – это аниме-сериал о гениальном ученом, открытие которого переворачивает мир. Главный герой – одаренный нейробиолог, лауреат Нобелевской премии. После долгих лет экспериментов ему удается создать уникальное лекарство, спасающее от неизлечимой прежде болезни. Ученого чествуют и приглашают на научные конференции по всему миру. Но неожиданное и страшное побочное действие препарата дает о себе знать три года спустя. Совершенно здоровые пациенты, принявшие когда-то это лекарство, начинают умирать.