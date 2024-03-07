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Historias
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
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Страна
Испания
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
7 марта 2024
Дата выхода
24 мая 2024
Испания
Сборы в мире
$32 753
Производство
Guainot Produce, Mother Superior
Другие названия
Historias
Режиссер
Paco Sepúlveda
В ролях
Аура Гарридо
Мэгги Сивантос
Фернандо Техеро
Хуан Диего
Луиса Гаваса
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
12
голосов
6.7
IMDb
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