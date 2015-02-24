«Министерство времени» – это испанский фантастический сериал о работе тайной государственной организации, о существовании которой известно лишь узкому кругу доверенных людей. Сотрудники занимаются исследованием и предотвращением вторжений из прошлого в современные реалии. Правда, иногда они используют такие случаи в своих целях… В другой исторический период можно попасть лишь через врата, которые тщательно охраняются. Хулиан Мартинес вместе со своими ассистентами путешествует сквозь время и пространство.