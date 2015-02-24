Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Министерство времени
Постер сериала Министерство времени
Постер сериала Министерство времени
Постер сериала Министерство времени
Постер сериала Министерство времени
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
5 постеров
Киноафиша Сериалы Министерство времени

Министерство времени (2015 - 2020)

El Ministerio del Tiempo 18+
Год выпуска 2015
Страна Испания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал La 1
Продолжительность сериала 49 часов 0 минут

О чем сериал

«Министерство времени» – это испанский фантастический сериал о работе тайной государственной организации, о существовании которой известно лишь узкому кругу доверенных людей. Сотрудники занимаются исследованием и предотвращением вторжений из прошлого в современные реалии. Правда, иногда они используют такие случаи в своих целях… В другой исторический период можно попасть лишь через врата, которые тщательно охраняются. Хулиан Мартинес вместе со своими ассистентами путешествует сквозь время и пространство. 

В ролях
В ролях
Макарена Гарсия
Макарена Гарсия
Хулиан Виллагран
Франческа Пиньон
Каетана Гильен Куэрво
Уго Сильва
Аура Гарридо
Аура Гарридо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.2 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Министерство времени - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 8 эпизодов
 
Министерство времени - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 13 эпизодов
 
Министерство времени - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 13 эпизодов
 
Министерство времени - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше