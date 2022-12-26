Такой подлости в адрес советского фронтовика от Ефремова не ждал никто
Артист позволил себе неприглядный поступок.
Жизнь советского фронтовика Николая Засухина сложилась удивительным образом. Его молодость пришлась на оживленные бои Великой Отечественной войны. Засухин особенно отличился на Сталинградской битве, не сдался, несмотря на ранения. В 1944 году Николая собирались комиссовать, но он попросил оставить его хотя бы на работе в штабе, так как мечтал дождаться победы.
После демобилизации Засухин окончил театральную студию. Несмотря на то, что его имя сейчас неизвестно широкому кругу зрителей, он появился в важных фильмах СССР. На его счету небольшие роли в таких картинах, как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Щит и меч» и многих других.
Кроме того, Николай служил во МХАТе. В театр он попал после того, как выдвинул условие — в труппе он будет работать только вместе с женой. Красавица Нинель Сильверс окончила Щукинское училище, но востребованностью в профессии похвастаться не могла. Благодаря протекции мужа она все-таки оказалась на сцене МХАТа.
Так продолжалось до 1982 года, пока Олег Ефремов не перевел Нинель из актрис в охранницы театрального музея. Спустя год в опалу к главному режиссеру попал и сам Засухин. Ефремов попытался уволить актера, но коллеги встали на защиту фронтовика. После раскола театра Николай служил в труппе Татьяны Дорониной.