Истории людей, чьи судьбы объединила железная дорога во время Великой Отечественной. Командир состава, везущего ценный спецгруз, решает задержаться, чтобы спасти детдомовцев из аварийного поезда. Кочегар лезет в самую топку, чтобы починить паровоз и увезти горожан подальше от воздушной атаки. Военный инженер первого ранга на свой страх и риск выступает против расформирования железнодорожных войск, а найденное им в начале войны письмо с фронта курсирует от героя к герою, чтобы в мае 1945-го наконец обрести адресата.