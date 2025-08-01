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Киноафиша Фильмы Дороги Победы

Дороги Победы

Дороги Победы 18+
Расписание

О фильме

Истории людей, чьи судьбы объединила железная дорога во время Великой Отечественной. Командир состава, везущего ценный спецгруз, решает задержаться, чтобы спасти детдомовцев из аварийного поезда. Кочегар лезет в самую топку, чтобы починить паровоз и увезти горожан подальше от воздушной атаки. Военный инженер первого ранга на свой страх и риск выступает против расформирования железнодорожных войск, а найденное им в начале войны письмо с фронта курсирует от героя к герою, чтобы в мае 1945-го наконец обрести адресата.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2025
Производство RZHD, Rossiyskoe voenno-istoricheskoe obshchestvo
Другие названия
Dorogi Pobedy, Дороги Победы
Режиссер
Роман Косов
В ролях
Виктория Агалакова
Виктория Агалакова
Иван Агапов
Иван Агапов
Федор Лавров
Федор Лавров
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Тарас Кузьмин
Тарас Кузьмин
Все актеры и съемочная группа

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Балтика
18:30
Киносфера IMAX
18:30
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Дороги Победы
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«Дороги Победы» в кинотеатрах

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Балтика
Сходненская
2D
18:30
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
18:30
Полное расписание и билеты
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