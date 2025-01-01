Простой парень Женя работает бухгалтером и не может признаться своей коллеге Алисе в том, что он влюблен в нее. Все, что хочет Женя — быть рядом со своей возлюбленной. Происходит настоящая магия: ведьма-начальница превращает Женю в терьера Жеку, и он становится питомцем Алисы. Желание парня исполняется, но свое человеческое обличье Женя теряет: теперь он собака породы джек-рассел-терьер, которого Алиса забирает домой. Они вместе просыпаются, ходят гулять и отбиваются от многочисленных поклонников — одним словом, идеальная жизнь. Жека даже задумывается о том, чтобы остаться собакой. Однако в следующее полнолуние Алисе угрожает опасность, поэтому нужно срочно искать способ превратиться обратно в Женю.