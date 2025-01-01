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Постер сериала Жека Рассел
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Киноафиша Сериалы Жека Рассел

Жека Рассел (2025 - …)

Zheka Rassel 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 29 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Простой парень Женя работает бухгалтером и не может признаться своей коллеге Алисе в том, что он влюблен в нее. Все, что хочет Женя — быть рядом со своей возлюбленной. Происходит настоящая магия: ведьма-начальница превращает Женю в терьера Жеку, и он становится питомцем Алисы. Желание парня исполняется, но свое человеческое обличье Женя теряет: теперь он собака породы джек-рассел-терьер, которого Алиса забирает домой. Они вместе просыпаются, ходят гулять и отбиваются от многочисленных поклонников — одним словом, идеальная жизнь. Жека даже задумывается о том, чтобы остаться собакой. Однако в следующее полнолуние Алисе угрожает опасность, поэтому нужно срочно искать способ превратиться обратно в Женю.

В ролях
В ролях
Эльдар Калимулин
Эльдар Калимулин
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Марина Клещева
Сергей Новосад
Сергей Новосад
Никита Плахотнюк
Никита Плахотнюк
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Жека Рассел - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
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