Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алеса Качер
Алеса Качер
О персоне
Фильмография
Статьи
Алеса Качер
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 мая 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Минск, СССР (Беларусь)
Рост
173 см
Биография Алесы Качер
Развернуть
Фильмография Алесы Качер
Подсолнух
драма
2020, Россия
2.0
Соврешь — умрешь
драма
2016, Россия
0.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Звезда «12 месяцев» сообщила о предательстве: «Не живем с мужем вместе уже полгода»
Качер отправилась жить к своим родителям в Минск, забрав с собой сына.
Написать
13 октября 2021 12:14
Все статьи
Related video
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»