Тамара – дипломированный психолог, работает в телефонной службе доверия. Ночные смены для нее не обязанность, а отдушина от постоянных семейных неурядиц – у нее проблемы с мужем Андреем, с которым давно уже нет взаимопонимания. Все чаще ссоры происходят из-за племянницы Марины. Восемь лет назад ее мать Валентина уехала покорять Москву и оставила дочь на сестру. Марина самый настоящий трудный подросток. Заботясь о ней, Тома и Андрей откладывали вопрос собственного ребенка. Однажды в службу доверия звонит Костя – он переживает побег сына-подростка. В процессе общения Тома и Костя понимают, что становятся ближе друг к другу. Но Тамара сразу предупреждает, что это общение ни к чему не приведет, ведь она замужем. Вскоре Тамару начинают преследовать странные звонки с незнакомого номера. Мужчина говорит, что все знает про нее: где она живет, чем занимается, даже мобильный номер и угрожает ее жизни. Андрей от проблемы отстраняется, у него своих полно – роман с юной девушкой плюс неожиданная встреча с первой любовью. Тогда свою помощь Тамаре предлагает Костя… Но, как выяснится, у него свои мотивы.