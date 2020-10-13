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Киноафиша Сериалы Одно теплое слово

Одно теплое слово (2020 - 2020)

Одно теплое слово 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Тамара – дипломированный психолог, работает в телефонной службе доверия. Ночные смены для нее не обязанность, а отдушина от постоянных семейных неурядиц – у нее проблемы с мужем Андреем, с которым давно уже нет взаимопонимания. Все чаще ссоры происходят из-за племянницы Марины. Восемь лет назад ее мать Валентина уехала покорять Москву и оставила дочь на сестру. Марина самый настоящий трудный подросток. Заботясь о ней, Тома и Андрей откладывали вопрос собственного ребенка. Однажды в службу доверия звонит Костя – он переживает побег сына-подростка. В процессе общения Тома и Костя понимают, что становятся ближе друг к другу. Но Тамара сразу предупреждает, что это общение ни к чему не приведет, ведь она замужем. Вскоре Тамару начинают преследовать странные звонки с незнакомого номера. Мужчина говорит, что все знает про нее: где она живет, чем занимается, даже мобильный номер и угрожает ее жизни. Андрей от проблемы отстраняется, у него своих полно – роман с юной девушкой плюс неожиданная встреча с первой любовью. Тогда свою помощь Тамаре предлагает Костя… Но, как выяснится, у него свои мотивы.

В ролях
В ролях
Александра Никифорова
Александра Никифорова
Алеса Качер
Алеса Качер
Андрей Москвичев
Андрей Москвичев
Егор Вадов
Владислав Дунаев
Владислав Дунаев
Маргарита Дьяченкова
Маргарита Дьяченкова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Одно теплое слово - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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