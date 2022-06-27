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Киноафиша Сериалы Степные волки
Степные волки (2022 - 2022) Степные волки 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 20 часов 0 минут
О чем сериал

События разворачиваются в небольшом провинциальном городе под названием Степные Курганы. Местных жителей держит в страхе преступная группировка, именующая себя «Степные волки». Бандой руководит семейство Волковых. В этот городок в командировку отправляется молодой амбициозный следователь Андрей Дымов. Он занят поисками своего таинственно исчезнувшего друга и напарника Александра Нефедова. В это время из следственного изолятор выходит человек, которого подозревают в причастности к исчезновению Нефедова. 

Степные волки - трейлер
Степные волки
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Константин Глушков
Виктор Соловьев
Виктор Соловьев
Евгений Михеев
Евгений Михеев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Степные волки - Сезон 1 Сезон 1
2022, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
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