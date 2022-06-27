События разворачиваются в небольшом провинциальном городе под названием Степные Курганы. Местных жителей держит в страхе преступная группировка, именующая себя «Степные волки». Бандой руководит семейство Волковых. В этот городок в командировку отправляется молодой амбициозный следователь Андрей Дымов. Он занят поисками своего таинственно исчезнувшего друга и напарника Александра Нефедова. В это время из следственного изолятор выходит человек, которого подозревают в причастности к исчезновению Нефедова.