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Киноафиша Сериалы Тихий центр

Тихий центр (2011 - 2011)

Tihij centr 18+
Год выпуска 2011
Страна Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В родной дом в тихом центре Минска после двенадцати лет жизни в Москве возвращается бизнесмен Вадим с молодой женой моделью Ольгой. Здесь, в старом двухэтажном доме, живут все те же люди – эксцентричная стареющая актриса, милейшая женщина Лилия Степановна с сыном Алешенькой, экстравагантная пара Митя и Алия с детьми, а также первая любовь Вадима – Татьяна, у которой, невзирая на наличие красавца-мужа, жизнь складывается довольно безрадостно. Возвращение Вадима кардинальным образом меняет привычный уклад жизни всех его соседей.

В ролях
В ролях
Варвара Андреева
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Остап Ступка
Зинаида Зубкова
Алеса Качер
Алеса Качер
Максим Радугин
Максим Радугин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Тихий центр - Сезон 1 Сезон 1
2011, 4 эпизода
 
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