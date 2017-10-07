Российский мелодраматический сериал «Сезон любви» – это история о студентке московского медицинского вуза Надежде. Успешно сдав сессию, девушка отправляется на каникулы в родной город, где встречает конструктора дельтапланов Вадика. Молодые люди симпатизируют друг другу. Вскоре это чувство перерастает в нечто большее. Мужчина хочет расстаться со своей предыдущей девушкой, но та не собирается отпускать его. В итоге герой женится на Марине, а Надя возвращается в столицу, не сообщив избраннику, что ждет от него ребенка.