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Киноафиша Сериалы Сезон любви
Сезон любви (2017 - 2017) Сезон любви 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Первый канал
Продолжительность 3 часа 24 минуты
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Сезон любви» – это история о студентке московского медицинского вуза Надежде. Успешно сдав сессию, девушка отправляется на каникулы в родной город, где встречает конструктора дельтапланов Вадика. Молодые люди симпатизируют друг другу. Вскоре это чувство перерастает в нечто большее. Мужчина хочет расстаться со своей предыдущей девушкой, но та не собирается отпускать его. В итоге герой женится на Марине, а Надя возвращается в столицу, не сообщив избраннику, что ждет от него ребенка.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Фархад Махмудов
Фархад Махмудов
Ольга Чудакова
Ольга Чудакова
Алексей Огурцов
Валерий Иваков
Наталия Антонова
Наталия Антонова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон любви - Сезон 1 Сезон 1
2017, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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