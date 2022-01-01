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Марина Митрофанова
Марина Митрофанова
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Марина Митрофанова
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Дата рождения
7 июня 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Марины Митрофановой
Родилась 7 июня 1992 года. Сургут, Россия.
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Фильмография Марины Митрофановой
Экстрим
приключения, комедия, криминал
2019, Россия
7.0
Ярды
драма
2019, Россия
4.0
Песня о любви Лю Чень
мелодрама
2018, Россия / США
0.0
Орден
драма
2015, Россия
4.0
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