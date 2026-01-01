Menu
Marina Mitrofanova
Marina Mitrofanova
Marina Mitrofanova

Marina Mitrofanova

Date of Birth
7 June 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Paromschica. Dolina Mechty 8.0
Paromschica. Dolina Mechty (2023)
Extreme 7.6
Extreme (2019)
Nebo 7.0
Nebo (2020)

Filmography

Genre
Year
Schaste na rybem mekhu
Schaste na rybem mekhu
Romantic 2025, Russia
Nerodnaya doch
Nerodnaya doch
Romantic 2024, Russia
Milaya sosedka
Milaya sosedka
Romantic 2024, Russia
Mame snova 17 6.9
Mame snova 17
Comedy, Sci-Fi 2024, Russia
Watch trailer
Skoro budet schastie
Skoro budet schastie
Romantic 2023, Russia
Byvshie lyubimye 4
Byvshie lyubimye
Romantic 2023, Russia
Paromschica. Dolina Mechty 8
Paromschica. Dolina Mechty
Romantic 2023, Russia
Prevratnosti lyubvi
Prevratnosti lyubvi
Romantic 2023, Russia
Lyubov vo vsem vinovata 4.7
Lyubov vo vsem vinovata
Romantic 2023, Russia
Nastenka 4
Nastenka
Romantic, Detective 2023, Russia
Ne tvoe delo
Ne tvoe delo
Romantic 2022, Russia
Severnaya zvezda 6.4
Severnaya zvezda
Crime, Detective 2022, Russia
Grom sredi yasnogo neba 6.9
Grom sredi yasnogo neba
Drama, Romantic 2021, Ukraine
Іz pochuttya obov'yazku
Іz pochuttya obov'yazku
Romantic 2021, Ukraine
Mіy lyubiy znayda
Mіy lyubiy znayda
Drama, Romantic 2020, Ukraine
Krishtaleva mrіya
Krishtaleva mrіya
Drama, Romantic 2020, Ukraine
Nebo 7
Nebo
War, Drama 2020, Russia
Watch trailer
Yardy 4.3
Yardy
Drama 2019, Russia
Watch trailer
Extreme 7.6
Extreme
Adventure, Comedy, Crime 2019, Russia
Pesnya o lyubvi Lyu Chen
Romantic 2018, Russia / USA
Moj luchshij vrag 3.7
Moj luchshij vrag
Drama, Romantic, Detective 2017, Russia/Ukraine
Prestuplenie 6.3
Prestuplenie
Drama, Thriller, Detective 2017, Russia
Na dalney zastave
Na dalney zastave
Romantic 2016, Russia
Orden 4.6
Orden
Drama 2015, Russia
Show more
