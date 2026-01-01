Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marina Mitrofanova
Marina Mitrofanova
Kinoafisha
Persons
Marina Mitrofanova
Marina Mitrofanova
Marina Mitrofanova
Date of Birth
7 June 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress
Popular Films
8.0
Paromschica. Dolina Mechty
(2023)
7.6
Extreme
(2019)
7.0
Nebo
(2020)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Crime
Detective
Drama
Romantic
Sci-Fi
Thriller
War
Year
All
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
All
25
Films
6
TV Shows
19
Actress
25
Schaste na rybem mekhu
Romantic
2025, Russia
Nerodnaya doch
Romantic
2024, Russia
Milaya sosedka
Romantic
2024, Russia
6.9
Mame snova 17
Mame snova 17
Comedy, Sci-Fi
2024, Russia
Watch trailer
Skoro budet schastie
Romantic
2023, Russia
4
Byvshie lyubimye
Romantic
2023, Russia
8
Paromschica. Dolina Mechty
Romantic
2023, Russia
Prevratnosti lyubvi
Romantic
2023, Russia
4.7
Lyubov vo vsem vinovata
Romantic
2023, Russia
4
Nastenka
Romantic, Detective
2023, Russia
Ne tvoe delo
Romantic
2022, Russia
6.4
Severnaya zvezda
Crime, Detective
2022, Russia
6.9
Grom sredi yasnogo neba
Drama, Romantic
2021, Ukraine
Іz pochuttya obov'yazku
Romantic
2021, Ukraine
Mіy lyubiy znayda
Drama, Romantic
2020, Ukraine
Krishtaleva mrіya
Drama, Romantic
2020, Ukraine
7
Nebo
Nebo
War, Drama
2020, Russia
Watch trailer
4.3
Yardy
Yardy
Drama
2019, Russia
Watch trailer
7.6
Extreme
Extreme
Adventure, Comedy, Crime
2019, Russia
Pesnya o lyubvi Lyu Chen
Romantic
2018, Russia / USA
3.7
Moj luchshij vrag
Drama, Romantic, Detective
2017, Russia/Ukraine
6.3
Prestuplenie
Drama, Thriller, Detective
2017, Russia
Na dalney zastave
Romantic
2016, Russia
4.6
Orden
Orden
Drama
2015, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree