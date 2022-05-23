Сериал «Северная звезда» – это отечественная криминальная драма о судьбе майора полиции Стаса Ракитина. Задерживая опасного преступника, герою пришлось применить служебное оружие. Однако по трагическому стечению обстоятельств пуля попала в случайно проходившую поблизости журналистку Маргариту Сметанину. Стаса не только уволили из органов, но и приговорили к четырем годам лишения свободы. Кроме того, кто-то подменил документы, и вместо тюрьмы общего режима его отправили в самую строгую колонию страны.