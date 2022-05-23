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Постер к сериалу Северная звезда
Постер к сериалу Северная звезда
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Киноафиша Сериалы Северная звезда
Северная звезда (2022 - 2022) Северная звезда 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Северная звезда» – это отечественная криминальная драма о судьбе майора полиции Стаса Ракитина. Задерживая опасного преступника, герою пришлось применить служебное оружие. Однако по трагическому стечению обстоятельств пуля попала в случайно проходившую поблизости журналистку Маргариту Сметанину. Стаса не только уволили из органов, но и приговорили к четырем годам лишения свободы. Кроме того, кто-то подменил документы, и вместо тюрьмы общего режима его отправили в самую строгую колонию страны.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Илья Шакунов
Илья Шакунов
Борис Бирман
Марина Митрофанова
Марина Митрофанова
Денис Старков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Северная звезда - Сезон 1 Сезон 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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