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Кирилл Дыцевич

Кирилл Дыцевич
Кирилл Дыцевич
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Дата рождения
21 декабря 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Береза, Беларусь
Рост
192 см
Биография Кирилла Дыцевича

Кирилл Валерьевич Дыцевич родился 21 декабря 1991 года в белорусском городе с поэтическим именем «Берёза».

Творческая натура мальчика проявилась с детских лет. Кирилл неизменно становился участником школьных театральных постановок и праздничных мероприятий. После окончания школы Кирилл поступил в политехнический университет, а параллельно записывал видеоролики и писал музыку. Однажды в актовый зал университета, где занимался юноша, заглянул один из деканов Академии искусств, который и посоветовал одаренному студенту поступать в театральный. После недолгих раздумий Кирилл решил, что попробовать стоит.

В 2013 году на российские экраны вышла мелодрама «Букет», в которой Кирилл исполнил свою первую небольшую роль. А в следующем году молодой человек был выбран победителем конкурса «Мистер Беларусь» и сразу стал востребованным актером в Белоруссии. Конкурс такого рода в стране проводился впервые. Кирилл тщательно готовился, усиленно занимаясь в спортзале, поэтому стал фаворитом уже на первых этапах.

В 2016 году, окончив Белорусскую государственную академию искусств, Кирилл перебрался в Москву. К этому времени фильмография молодого актера уже насчитывала более десятка проектов. В российской столице Кирилл вступил в труппу Московского театра им. Александра Пушкина, где впоследствии сыграл несколько достойных ролей.

Широкую известность у российского зрителя актер получил, сыграв главную роль в мелодраматическом сериале «Ради любви я все смогу».

Фильмы и сериалы с Кириллом Дыцевичем в главной роли

«Ради любви я все смогу» (сериал, 2015)

«Хороший парень» (2017)

«Каждому своё» (ТВ, 2017)

«Тот, кто не спит» (сериал, 2017 – ...)

«Солнечный ноябрь» (сериал, 2019 – ...)

«Ищу тебя» (мини-сериал, 2019)

«Любовь с закрытыми глазами» (мини-сериал, 2019)

«Подари мне счастье» (сериал, 2020 – ...)

«Хрустальная мечта» (мини-сериал, 2020)

Кирилл Дыцевич и Настасья Самбурская

В ноябре 2017 года актриса Настасья Самбурская удивила своих фанатов, выложив в Инстаграм фото с обручальным кольцом, сопроводив его комментарием, что стала женой Кирилла Дыцевича. Актеры не афишировали свои отношения, поэтому для поклонников новость стала неожиданностью. К слову, Кирилл младше Настасьи на пять лет. Молодожены выглядели счастливыми, но их счастье оказалось недолгим. Звездная пара развелась уже в январе следующего года, а причину расставания публике не озвучили. По одной из версий причиной разлада в семье стало интервью, которое мама Кирилла дала, не согласовав с невесткой. По другой версии Кирилл проявил агрессию по отношению к супруге. Позднее Настасья косвенно подтвердила эту версию, заявив что, «если человек регулярно оскорбляет другого, то отношения лучше на этом закончить». Сам же актер на вопрос о том, почему они все-таки расстались, ответил лаконично: «Прошла любовь и все». 

Олеся Фаттахова и Кирилл Дыцевич

Актеры вместе снялись в украинском детективно-фантастическом сериале «Тот, кто не спит», рассказывающем о работе команды частных детективов, берущихся за необычные дела. Кирилл Дыцевич сыграл сыщика по имени Фил – именно он никогда не спит и абсолютно не помнит своего прошлого. Олеся Фаттахова исполнила роль патологоанатома Алису, в которую влюблен Фил. По словам самой актрисы, отношения Фила и ее героини – это больше, чем просто мелодрама. Эпизоды, где между героями пробегают искры и кипят страсти, психологически дались девушке очень тяжело.

Инстаграм Кирилла Дыцевича

На страничку Кирилла в Инстаграме подписаны более 140 тысяч человек. Актер делится с поклонниками фотографиями со съемок, личными фото и старается отвечать на все вопросы подписчиков. На его странице нет никаких свидетельств того, что у актера есть возлюбленная.

Отдыхать Кирилл предпочитает дома, с родителями. Любит мамину стряпню, обожает борщ, голубцы и драники.

Интересные факты о Кирилле Дыцевиче
  • По словам Кирилла, родители его не баловали. Отец был серьезным деловым человеком, а мать – «принцессой»;
  • Кирилл признается, что с приходом в Академию ему было поначалу нелегко привыкнуть к новой реальности: множество людей со сложными характерами, регулярные занятия по 12 часов. Но Кирилл был рад: он почувствовал, что оказался в своей среде;
  • В 2014 году Кирилл стал победителем мужского конкурса красоты в Белоруссии в номинации «Приз зрительских симпатий». Он выиграл путешествие во Францию, куда отвез свою маму;
  • Кирилла подозревали в романе с актрисами Ольгой Фадеевой и Кристиной Казинской, а также украинской поп-исполнительницей Тиной Кароль. Никто из звезд слухи не подтвердил.
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27 сентября 2021 11:25
«А Стас-то и талантливее, и красивее будет»: фанаты сравнили Дыцевича с Бондаренко Кирилла назвали «важным», но с правильными чертами лица, а Стаса похвалили за общение с народом.
1 комментарий
15 августа 2021 10:00
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