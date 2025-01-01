Меню
Царь Эдип
Киноафиша Царь Эдип

Спектакль Царь Эдип

Монументальная трагедия с ведущими актерами Вахтанговского театра
Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Монументальная трагедия Софокла на сцене Театра Вахтангова

Прикосновение к античности

Прикоснуться к античности, попытаться открыть дверь в мир далёкий и загадочный, со своими законами, эстетикой, сюжетами — это риск. Нас и героев Софокла разделяет почти 2500 лет. Но такие темы, как гордость, страсть, ответственность и сострадание, остаются вечными.

«Царь Эдип» — первый детектив в истории

Пьеса Софокла «Царь Эдип» — первый в истории человечества детектив, сюжет которого может посоперничать с современными. Целеустремленный и беспощадный правитель распутывает интриги и оказывается главным виновником. В душе Эдипа зреет внутренний конфликт: он совершает убийство в неведении, но не бежит от последствий и сам выносит себе приговор.

Искупление через страдание

Эдип, потеряв власть и благополучие, стремится к искуплению через страдания. Он не ждёт наказания извне, а добровольно наказывает себя, осознанно лишая себя всего. Спектакль Римаса Туминаса напоминает о человеческом достоинстве, чести и силе характера.

Премьера на древней сцене

Мировая премьера «Царя Эдипа» состоялась 29 июля 2016 года на сцене древнего амфитеатра в Эпидавре (Греция) и стала совместным проектом Вахтанговского театра и Национального театра Греции. В Москве спектакль был показан накануне 95-летия Театра Вахтангова — 12 ноября 2016 года.

 

Режиссер
Римас Туминас
В ролях
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Людмила Максакова
Людмила Максакова
Евгений Князев
Евгений Князев
Эльдар Трамов
Евгений Косырев

Фотографии

Царь Эдип

