Спектакль Царь Эдип

Монументальная трагедия Софокла на сцене Театра Вахтангова

Прикосновение к античности

Прикоснуться к античности, попытаться открыть дверь в мир далёкий и загадочный, со своими законами, эстетикой, сюжетами — это риск. Нас и героев Софокла разделяет почти 2500 лет. Но такие темы, как гордость, страсть, ответственность и сострадание, остаются вечными.

«Царь Эдип» — первый детектив в истории

Пьеса Софокла «Царь Эдип» — первый в истории человечества детектив, сюжет которого может посоперничать с современными. Целеустремленный и беспощадный правитель распутывает интриги и оказывается главным виновником. В душе Эдипа зреет внутренний конфликт: он совершает убийство в неведении, но не бежит от последствий и сам выносит себе приговор.

Искупление через страдание

Эдип, потеряв власть и благополучие, стремится к искуплению через страдания. Он не ждёт наказания извне, а добровольно наказывает себя, осознанно лишая себя всего. Спектакль Римаса Туминаса напоминает о человеческом достоинстве, чести и силе характера.

Премьера на древней сцене

Мировая премьера «Царя Эдипа» состоялась 29 июля 2016 года на сцене древнего амфитеатра в Эпидавре (Греция) и стала совместным проектом Вахтанговского театра и Национального театра Греции. В Москве спектакль был показан накануне 95-летия Театра Вахтангова — 12 ноября 2016 года.