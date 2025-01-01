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Бег
Билеты от 1500₽
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Спектакль Бег

Гипнагогический марафон Юрия Бутусова
Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 3 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль Юрия Бутусова по пьесе Михаила Булгакова

О спектакле

«Бег» — это зрелищный, динамичный и провокационный спектакль, поставленный в уникальном стиле Юрия Бутусова. Спектакль погружает зрителя в мир мрачной красоты, с легким привкусом ночного кошмара. Здесь переплетаются драма и абсурд, романтика и сарказм, глубокая психология и идеально выстроенная композиция.

Особенности постановки и внимание к первоисточнику

Юрий Бутусов тщательно работает с текстом Михаила Булгакова, который делит пьесу «Бег» не на акты, а на восемь снов. В каждом сне — новый рассказчик и новый сновидец, а атмосферу подчёркивают рваные ритмы рок-музыки и меланхоличные аккорды блюза, которые сменяют друг друга, создавая неповторимое звуковое сопровождение.

Сложности и художественные находки режиссера

Юрий Бутусов признает, что «Бег» почти не имеет сценической истории — всего семь заметных постановок за сто лет. Причина в том, что Булгаков создал пьесу с загадочной театральной фактурой, насыщенной невообразимыми ремарками, которым трудно найти сценическое воплощение. Так, например, ремарка: «Поднимаясь в гибельные выси…» — это не просто образ, а вызов для актера.

Сон и реальность: глубокий символизм «Бега»

Для Бутусова «Бег» — это скорее состояние человека, пробудившегося после кошмара. Это момент покоя, когда страхи остались во сне, и на смену им приходит тишина и счастье.

 

Режиссер
Юрий Бутусов
В ролях
Василий Симонов
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Ольга Лерман
Ольга Лерман
Ольга Боровская
Ольга Боровская
Артур Иванов
Артур Иванов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Бег Бег Бег Бег Бег Бег Бег Бег Бег Бег Бег

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