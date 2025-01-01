Спектакль Бег

Спектакль Юрия Бутусова по пьесе Михаила Булгакова

О спектакле

«Бег» — это зрелищный, динамичный и провокационный спектакль, поставленный в уникальном стиле Юрия Бутусова. Спектакль погружает зрителя в мир мрачной красоты, с легким привкусом ночного кошмара. Здесь переплетаются драма и абсурд, романтика и сарказм, глубокая психология и идеально выстроенная композиция.

Особенности постановки и внимание к первоисточнику

Юрий Бутусов тщательно работает с текстом Михаила Булгакова, который делит пьесу «Бег» не на акты, а на восемь снов. В каждом сне — новый рассказчик и новый сновидец, а атмосферу подчёркивают рваные ритмы рок-музыки и меланхоличные аккорды блюза, которые сменяют друг друга, создавая неповторимое звуковое сопровождение.

Сложности и художественные находки режиссера

Юрий Бутусов признает, что «Бег» почти не имеет сценической истории — всего семь заметных постановок за сто лет. Причина в том, что Булгаков создал пьесу с загадочной театральной фактурой, насыщенной невообразимыми ремарками, которым трудно найти сценическое воплощение. Так, например, ремарка: «Поднимаясь в гибельные выси…» — это не просто образ, а вызов для актера.

Сон и реальность: глубокий символизм «Бега»

Для Бутусова «Бег» — это скорее состояние человека, пробудившегося после кошмара. Это момент покоя, когда страхи остались во сне, и на смену им приходит тишина и счастье.