Спектакль Наедине

Три исповеди — три женские истории. Монологи о жизни, любви и страсти

В основе спектакля — три женских истории, каждая из которых раскрывается через монолог. Это три судьбы, связанные общими темами: любовь, секс, сложности отношений с мужчинами, детские травмы, одиночество и страх любить. В этих рассказах переплетаются страсть и юмор, поэзия и психоанализ.

Сакральный круг откровений

Каждая героиня входит в сакральный круг — место публичного одиночества, чтобы поделиться подлинной историей, изменившей её жизнь. Актрисы не стремятся полностью раствориться в своих персонажах, а рассказывают о них с юмором и иронией, передавая романтику, ранимость и жажду любви.