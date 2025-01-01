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Наедине
Билеты от 1500₽
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Спектакль Наедине

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Три исповеди — три женские истории. Монологи о жизни, любви и страсти

В основе спектакля — три женских истории, каждая из которых раскрывается через монолог. Это три судьбы, связанные общими темами: любовь, секс, сложности отношений с мужчинами, детские травмы, одиночество и страх любить. В этих рассказах переплетаются страсть и юмор, поэзия и психоанализ.

Сакральный круг откровений

Каждая героиня входит в сакральный круг — место публичного одиночества, чтобы поделиться подлинной историей, изменившей её жизнь. Актрисы не стремятся полностью раствориться в своих персонажах, а рассказывают о них с юмором и иронией, передавая романтику, ранимость и жажду любви.

Режиссер
Никита Кобелев
В ролях
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Марьяна Спивак
Марьяна Спивак
Татьяна Бабенкова
Татьяна Бабенкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 октября
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
19:00 от 1500 ₽
10 ноября
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
19:00 от 1500 ₽
8 декабря
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 ноября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Наедине Наедине Наедине Наедине Наедине Наедине Наедине Наедине Наедине

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