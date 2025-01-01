Меню
Острые предметы
Киноафиша Острые предметы

Спектакль Острые предметы

18+
Возраст 18+
О спектакле

Острые предметы: любовь, свобода и измена в одном спектакле

Спектакль «Острые предметы» режиссера Игоря Теплова, известного по работе над «Космосом», погружает зрителя в мир запутанных отношений двух супружеских пар. В центре истории—неуспешная художница, самоуверенный врач, хрупкая домохозяйка и идеалист-адвокат.

Сложные отношения и глубокие вопросы

Сюжет разворачивается вокруг жизненных перипетий героев, затрагивая такие важные темы, как свобода, верность и измена в браке. Каждая пара сталкивается с непростыми выборами, пытаясь понять, как их отношения влияют на личную жизнь.

Звезды на сцене

В главных ролях можно увидеть Викторию Исакову, блеск которой уже знаком зрителям из спектакля «Про любовь. Только для взрослых», и Артема Осипова, который украшают сцену вместе с произведениями о «Невской битве». Их игра обещает быть запоминающейся и многослойной.

Драматические, комические и детективные элементы

Сочетание драматических и комических ситуаций создает уникальную атмосферу спектакля. Зрители смогут пережить вместе с героями романтические, курьезные, трагические и фарсовые моменты. Это не просто драма—это исследование тонкой грани между любовью и свободой.

Мудрость в словах режиссера

Игорь Теплов делится своими размышлениями: «История, которую мы рассказываем, не только о любви, но и о свободе. О границах, которые появляются, когда связываешь себя отношениями. Возможно ли в супружеских отношениях сохранить свободу? Полюбив, ты обретаешь её или теряешь? Измена освобождает или порабощает?»

Спектакль «Острые предметы» станет настоящим открытием для тех, кто интересуется психологическими драмами и хочет исследовать сложные нюансы человеческих отношений.

Режиссер
Игорь Теплов
В ролях
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Артем Осипов
Артем Осипов
Леонид Бичевин
Леонид Бичевин
Григорий Верник
Григорий Верник
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум

Декабрь
Январь
22 декабря понедельник
19:00
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
от 2000 ₽
21 января среда
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 2000 ₽

Фотографии

Острые предметы Острые предметы Острые предметы Острые предметы Острые предметы Острые предметы Острые предметы

