«Хищник: Убийца убийц»: Рецензия Киноафиши

«Хищник: Убийца убийц» — это первый мультфильм в рамках культовой франшизы. Проект Hulu в лучших традициях «Любовь. Смерть. Роботы» и «Аркейна» раскрывает лор брутального инопланетного охотника в трех историях. Критики уже успели высоко оценить новинку (97% на Rotten Tomatoes), а фанаты рукоплещут очередному камбэку яутжа. Это тот случай, когда анимация делает то, чего не могут позволить себе полнометражные фильмы. Разбираемся, каким получился мультипликационный экшен от режиссера «Добычи».

Каждая часть фильма — отдельный рассказ со своей эстетикой, темпом и настроением. В первом мы оказываемся в Скандинавии IX века, где суровая валькирия Урса мстит за отца, а в локациях вечной зимы появляется нечто чуждое, с дредами и фирменной маскировкой, заставляющей кровь стыть в жилах. Во второй новелле мы переносимся в феодальную Японию, где два брата ведут свою войну чести и крови, но оказываются пешками в куда более жестоком противостоянии. В третьей истории, которая разворачивается во время Второй мировой, с неведомым существом, летая над облаками, пытается разобраться пилот и механик Торрес — со временем становится ясно, что небесный враг точно не с этой планеты.

Дело даже не в том, насколько красиво все это нарисовано, хотя и это впечатляет. Стиль «Убийцы убийц» балансирует между комиксовой экспрессией и реалистичной детализацией, позволяя не экономить на размахе и не ограничивать фантазию. Каждый кадр можно ставить на паузу и рассматривать как арт. Но самое главное — в том, как точно и сдержанно авторы работают с темой. Они не пытаются превратить Хищника в героя. Он все так же чужой, безмолвный и беспощадный. Это не милый пришелец, с которым можно подружиться. Это смерть в невидимом обличье, которую можно победить только если ты — тоже убийца. Или готов им стать.

Анимация, созданная студией The Third Floor, — удачное решение, соответствующее современным трендам. Стиль, вдохновленный такими проектами, как «Человек-паук: Через вселенные» и «Аркейн», сочетает 3D-графику с живописной эстетикой, создавая эффект «живой книги». Сцены сражений — от заснеженных полей Скандинавии до ночных лесов Японии — выглядят захватывающе, отличаясь тщательно проработанной хореографией и вниманием к деталям. Несмотря на некоторые технические ограничения, такие как низкая частота кадров в отдельных сценах, стильный дизайн персонажей и динамичные боевые сцены заставляют забыть о любых недостатках. Саундтрек от Бенджамина Уоллфиша усиливает атмосферу, подчеркивая напряжение и драматизм каждого эпизода.

Дэн Трахтенберг снова доказывает, что отлично понимает франшизу. В «Добыче» он переизобрел «Хищника» через призму драмы о выживании и женской силы. Здесь он идет еще дальше и делегирует каждый сюжет новому автору, новому времени, новому конфликту. Это больше не история про американских спецназовцев. Это сказание, легенда, быль. Викинги, самураи, солдаты — все они становятся равными перед лицом ужаса, прилетевшего с неба.

Работа над «Убийцей убийц» велась в строжайшей секретности, и о проекте стало известно лишь в октябре 2024 года, когда о новом фильме Трахтенберга упомянул президент 20th Century Studios Стив Асбелл. В апреле 2025 года стало ясно, что это анимационная антология, что вызвало ажиотаж среди фанатов. Трахтенберг, уже доказавший свой талант в «Добыче», объединился с Джошуа Вассунгом, чтобы создать проект, который не только отдает дань уважения классическому «Хищнику» с Арнольдом Шварценеггером, но и расширяет мифологию яутжа. Фильм изобилует отсылками к предыдущим частям серии, включая появление Нару из «Добычи» в сцене после титров, что намекает на возможное продолжение ее истории в будущем. Не исключено, что она появится уже в фильме «Хищник: Планета смерти», чей релиз намечен на 5 ноября 2025 года.

И если честно, «Убийца убийц» впечатляет куда сильнее, чем многие крупные блокбастеры последних лет. Здесь нет болтовни ради экспозиции, нет лишнего пафоса, зато есть саспенс, стиль и атмосфера. Когда Хищник появляется в кадре, воздух сгущается. Когда герои осознают, с кем столкнулись, в голосе звучит не страх, а решимость. И именно это делает антологию не просто фансервисом, а новой точкой отсчета для всей вселенной.

Невозможно не отметить, насколько умно выстроена структура. Каждая история длится около получаса, но при этом ни одна не кажется обрывочной или недосказанной. У всех есть начало, кульминация и финал. Все связаны общей темой, но не повторяют друг друга. А финальный аккорд, как и положено, оставляет горьковатое послевкусие — именно то, что и нужно от правильного «Хищника».

Мультфильм отлично работает как самостоятельное произведение, но и как часть большой франшизы он ощущается уместным и нужным. Не зря именно анимация позволила показать то, на что не решались в игровом кино: глобальность угрозы, разнообразие культурных контекстов, столкновение мифов и технологий. Все это делает «Убийцу убийц» не просто экспериментом, а логичным шагом вперед. Хочется верить, что за ним последуют и другие творческие риски.

Дэну Трахтенбергу с успехом удалось реанимировать, казалось бы, мертвую вселенную, о которой и так уже многое сказали до него. Этот мультфильм не для детей. Он взрослый, жесткий, местами шокирующий. Но если вы выросли на «Хищнике» с Арни, если смотрели «Добычу» и ловили мурашки, если вам интересна идея, а не просто очередной замес, то «Убийца убийц» стоит вашего времени.