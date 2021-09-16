Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Утраченный символ
Постер к сериалу Утраченный символ
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Утраченный символ
Утраченный символ (2021 - 2021) The Lost Symbol 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Peacock
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Утраченный символ» — приключенческий сериал, основанный на бестселлере, созданном известным писателем Дэном Брауном. Действие шоу фокусируется на молодом профессоре из Гарварда по имени Роберт Лэнгдон. Он получает предложение выступить с небольшой лекцией в Капитолии. По ходу развития событий главный герой узнает, что его наставника похитили неизвестные злоумышленники. Но что им надо? Пытаясь найти ответ на этот вопрос, Лэнгдон объединяется с дочерью своего учителя и начинает собственное расследование. Он даже не подозревает, к чему его приведет это запутанное дело.

Утраченный символ - трейлер первого сезона
Утраченный символ
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эдди Иззард
Эдди Иззард Peter
Рик Гонсалес
Рик Гонсалес Nuñez
Тайрон Бенскин
Тайрон Бенскин
Сэмми Ротиби
Сэмми Ротиби
Лаура де Картере
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Утраченный символ - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
Peacock решил не продлевать на второй сезон сериал «Утраченный символ»
Peacock решил не продлевать на второй сезон сериал «Утраченный символ»
Персонажи сериала «Утраченный символ» обзавелись индивидуальными постерами
Персонажи сериала «Утраченный символ» обзавелись индивидуальными постерами
Кадры из сериала
Related video
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Приложение киноафиши