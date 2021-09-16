«Утраченный символ» — приключенческий сериал, основанный на бестселлере, созданном известным писателем Дэном Брауном. Действие шоу фокусируется на молодом профессоре из Гарварда по имени Роберт Лэнгдон. Он получает предложение выступить с небольшой лекцией в Капитолии. По ходу развития событий главный герой узнает, что его наставника похитили неизвестные злоумышленники. Но что им надо? Пытаясь найти ответ на этот вопрос, Лэнгдон объединяется с дочерью своего учителя и начинает собственное расследование. Он даже не подозревает, к чему его приведет это запутанное дело.