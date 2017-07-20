«Уедем к чертовой бабушке»: Рецензия Киноафиши

Смешно и колко, и всё до слёз

Двоих уже немолодых, но не растерявших спесивую моложавую удаль друга Сальво и Валентино, одноимённый дуэт сицилийских комиков Сальво Фикарра и Валентино Пиконе, едва ли можно назвать состоятельными. Причём, по всем фронтам. Они никудышные семьянины, соседи, граждане и работники. Зато все эти приземлённые мелочи с лихвой покрывает их бескорыстная, преданная дружба и неутолимая жажда авантюр. Поэтому, оказавшись без работы, приятели в одночасье и без задней мысли решаются на заведомо сомнительное, но стратегически не бессмысленное мероприятие. Собирают все свои скромные пожитки, берут в охапку жену и дочь одного из них и отправляются из насиженного, но такого несправедливого Палермо прямиком на историческую родину Валентино в Монтефорте-Ирпино.

Кадр из фильма «Уедем к чёртовой бабушке»

Руководствуясь идеями дауншифтинга, двое неофитов-субпассионариев намерены сбежать от большого сумасшедшего мира в родную глухомань. Чтобы кушать, как говорится, слаще, делать как можно меньше, и на общем фоне своим вопиющим бездельем особо не выделяться. Вот только незадача: в Монтефорте, как это обычно и случается в провинциальных городках, из населения остались одни пенсионеры. Любопытные, назойливые, но доверчивые, что грех не воспользоваться. И тогда у Сальво и Валентино рождается гениальный план. Создав фиктивный дом для престарелых, друзьям фактически ничего не придётся делать, при этом задаром получая щедрую пенсию любимых бабушек и дедушек. Но градус абсурда в местном уездном городке грозит повыситься до таких отметок, что слёзы со смеха будут шкварчать на усталых от улыбки зрительских щеках.

Кадр из фильма «Уедем к чёртовой бабушке»

Если вы до сегодняшнего дня не слышали о дуэте Фикарра-Пиконе, то «Уедем к чёртовой бабушке» станет для вас не только приятным открытием в удивительно честный и буквально пламенеющий от жгучей харизмы итальянский кинематограф. Помимо этого, для вас откроется настоящая золотая жила в виде некогда упущенной залежи фильмов именитых комедиантов, просмотр которых заменит курс упражнений для укрепления мышц живота. «Три придурка и удача», «Моток», «Утомлённые с рождения», «Даже если любовь не заметна» — каждая из их совместных работ отличается непревзойдённой искренностью персонажей, сценарной наблюдательностью и режиссёрской живостью.

Кадр из фильма «Уедем к чёртовой бабушке»

В случае с «Чёртовой бабушкой», их мастерство достигает того уровня, когда действие больше напоминает театральный водевиль, где в центре внимания оказывается микроскопически продуманная человеческая душа и та врождённая паталогическая глупость, на которую она способна. Буквально-таки по завещанию Энштейна, Фикарра и Пиконе заявляют: «Есть только две бесконечные вещи: человеческая глупость и Вселенная», — и буквально возвеличивают её, дискредитируя к её негативному значению. Для того чтобы изящно выкручиваться из затруднительных и порой неразрешимых жизненных ситуаций, нужно, как минимум, обладать смекалкой, а в лучшем случае ещё и развить обезоруживающее чувство юмора. Потому что падать придётся, и очень больно, так лучше представить всё в виде шутки, чем в фатальной трагедии. Здесь, вот, одно дело, когда лучший друг предлагает сломать стену — тот самый случай, когда цель никак не оправдывает средство, а приходится, а другое, когда во имя той же самой дружбы и всеобщего благополучия заставляют взять в жёны даму преклонных лет.

Кадр из фильма «Уедем к чёртовой бабушке»

«Уедем к чёртовой бабушке» входит в список самых лучших фильмов Италии за 2014-2015 года, а саундтрек номинирован на национальную премию, и, поверьте, всё это не зря. История, равно как и её действующие лица, фактически оживает на глазах, но вы до сих пор не можете поверить в происходящее! Уж слишком искусно всё складывается, что ни в сказке рассказать, ни пером описать. Пожалуй, главный секрет успеха Сальво и Валентино в том, что у них есть обескураживающее чутьё на человеческие противоположности, которые из-за разности своих стихий буквально обречены попадать в неловкие ситуации. Накал страстей возрастает к середине повествования чуть ли не до уровня пластического театра Теннеси, когда друзьям приходится в совершенно будничный день ставить на кон свои взаимоотношения, преданность, любовь к ближним и, в принципе, планы на всю оставшуюся жизнь, решая, что же для них важнее. Жертвы неизбежны, но игра определённо стоит свеч, ведь в конечном счёте победит добро. А это значит, что неизбежны наказания и просветления, где окажется, что всякий поступок можно простить, если он был сделан по любви.

Евгений Антипин

В российском прокате с 20 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Уедем к чёртовой бабушке»