«Закону тут не место»: Рецензия Киноафиши

Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться

В небольшом городке на Сицилии происходит маленькая революция. Народ решает не переизбирать мэра, который оттрубил на благо общества пятнадцать лет, и отдают власть местному преподавателю, обещавшему разобраться со всем, что натворил его предшественник. Поначалу местные жители ликуют и радуются изменениям, а особенно преуспевают в этом родственники бывшего преподавателя. Но когда дело доходит до налогов и закрытия нефтеперерабатывающего завода, который предоставлял работу множеству горожан, даже у священнослужителя нервы не выдерживают. В конечном итоге горожане объединяются, чтобы вернуть все на круги своя. Они пытаются вывести «белого и пушистого» мэра на чистую воду, но так и не находят у него скелетов в шкафу. Поэтому подставляют его и возвращают городу привычное беззаконие, мусор и шум.

Кадр из фильма «Закону тут не место»

Больше всего герои картины «Закону тут не место» напоминают свихнувшихся белок из мультфильмов «Лесная братва» и «Красная шапочка», каждая из которых узнала всю красоту и гамму вкусов кофе. Вот и люди здесь такие же – бешеные, несдержанные и «выстреливающие» по сто слов в минуту. Один из героев очень похож на Санта Клауса, особенно в тот момент, когда к нему приходят жители со своими «хотелками». Местный городок будто бы взялся из комиксов - тех самых, где добро победило, как в «Последнем богатыре», а люди не оценили этого и пытаются вернуться к своим «первобытным» принципам существования. То есть что бы ни предложить горожанам, им нужен только тот вариант, когда все делается по их желанию, даже если это противозаконно. Местами итальянская комедия напоминает наши советские картины - своим странным, ни на что не похожим юмором, шутками без откровенности и пошлости, какой-то легкой пародийностью и неспешностью. Авторы, правда, заигрываются с лучшими, по их мнению, шутками. Поэтому мужчина с псом, который вечно хочет в туалет, появляется в самые ответственные моменты, а другой постоянно пытается вызвать карабинеров, раз уж местные службы правопорядка не справляются с работой. Контейнеры для раздельного сбора мусора, расставленные по всему городу, это прямо короткометражка Григория Добрыгина «Верпаскунген» про то, как герой Сергея Маковецкого никак не мог выбрать, куда же ему выбросить остатки еды, а в итоге все отходы все равно сбрасывались в одну мусороуборочную машину.

Кадр из фильма «Закону тут не место»

Красивые виды Сицилии пленяют, и билеты туда хочется купить незамедлительно, но вот местное население отбивает всяческое желание посещать сие сказочное место. Колоритные и голосистые итальянцы слишком похожи на русских, поэтому воспринимать их адекватно не получается. Музыка в «Закону тут не место» зажигательная, иногда национальная, но чаще всего направленная на мирового зрителя. Даже обязательное для подобных проектов музыкальное выступление происходит не под конец, а в начале - за то время пока дочка будущего мэра исполняет музыкальную композицию, зрителям показывают, как и за кого голосуют местные жители.

Кадр из фильма «Закону тут не место»

Фильм «Закону тут не место» - такая итальянская версия нашего «Аншлага», где авторы пытаются поднимать важные темы: все очень ярко и красочно, но при этом не так уж смешно. Дуэт главных героев-режиссеров из кожи вон лезет, чтобы показать, какие они смешные и чуткие, а от их работы плакать хочется, так все грустно и горестно выходит. Такое настоящее фестивальное кино вышло, когда итальянцам весело, а остальные в недоумении. Зато есть возможность приоткрыть занавес и узнать, что волнует и о чем переживают быстроговорящие и темпераментные жители Сицилии.

Дмитрий Бортников