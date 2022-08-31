Костоломы, 2022

Жанр: драма Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 31 августа 2022 Режиссер Винченцо Пирротта В ролях Луиджи Ло Кашио Филиппо Луна Мазиар Фирузи Винченцо Пирротта Селена Карамацца Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат