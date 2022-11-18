Муми-тролль и комета, 2021

Жанр: приключения анимация семейный Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Муми-тролль и его друзья отправляются в обсерваторию, которая расположена в Одиноких горах, чтобы узнать, когда на Землю упадёт комета. Развернуть 8.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 8 Продолжительность 1 час 15 минут Год выпуска 2021 Премьера в мире 18 ноября 2022 Режиссер Hiroshi Saitô В ролях Альма Пёвсти Мария Сид Carl-Kristian Rundman Kristiina Halttu Все актеры и съемочная группа 2 постера

Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат