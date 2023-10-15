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Neljä pientä aikuista

Four Little Adults, 2023

2023 / Финляндия / Франция / Швеция
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О фильме

Хуулия - успешный прогрессивный депутат Европарламента от партии, выступающей за равенство. Еще несколько лет назад она могла сказать, что их с мужем, пастором Матиасом, семейная жизнь была вполне полноценной и казалась идиллической. Однако, узнав о романе мужа с Эннис, она переживает душевный срыв. Пригласив за один стол и Матиаса, и его любовницу, Жулия предлагает им рассмотреть возможность полиаморных отношений, то есть любви к нескольким партнерам. Чувствуя себя уверенно в новом формате отношений, Жуля присматривается к Мишке, представителю поколения Z в сообществе педиков, и создает модель расширенной семьи. Она еще не знает, что проблемы полиамории не так уж сильно отличаются от тех, с которыми сталкиваются люди, состоящие в моногамных отношениях...

Полиамория со всей ее ответственностью и свободой выбора - новое социальное явление. Драма финского режиссера Сельмы Вилхунен, имеющая международный успех, обезоруживающе оптимистична, остросюжетна и не просто предлагает мимолетное заигрывание с темой - она обращается к ней с порой безудержной эмоциональной откровенностью. Ее короткометражный фильм "Должен ли я обо всем заботиться?", номинированный в 2012 г. на премию "Оскар" в категории "Лучший короткометражный фильм", раскрыл несколько основных тем: семейная жизнь, рутина, верность партнеров, новые социальные контракты. Показанный, в частности, на Международном кинофестивале в Роттердаме, полнометражный фильм с начинающей финской актрисой Альмой Пёйсти в роли либерального политика выходит за рамки сюжета о расширенной семье и играх с чувствами, предлагая пронзительный и ироничный комментарий к любви как, возможно, одновременно самому переоцененному и самому недооцененному понятию в современном обществе.

Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 15 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Сельма Вилхунен
В ролях
Альма Пёвсти
Альма Пёвсти
Уна Айрола
Ээро Милонофф
Ээро Милонофф
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.3 IMDb
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