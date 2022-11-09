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Постер фильма Хороший водитель
6.8
Киноафиша Фильмы Хороший водитель
6.8

Хороший водитель

, 2022
The Good Driver
Болгария, Финляндия, Швеция / драма / 18+
Постер фильма Хороший водитель
6.8

В ролях

Малин Крастев
Ivan
Слава Дойчева
Elena
Герасим Георгиев
Ludmil
Альма Пёвсти
Альма Пёвсти
Mia
Kitodar Todorov
Policeman
Anna Bankina
Амос Брозерус
Antti
Nelly Kärkkäinen
Hanna Seppä
Ivan Fransuzov
Режиссер Тонислав Христов
Сценарист Константин Божанов, Тонислав Христов, Кай Нордберг, Каарле Ахо
Композитор Lisa Nordström
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Болгария / Финляндия / Швеция
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 9 ноября 2022
Дата выхода
3 ноября 2023 Болгария
17 февраля 2023 Финляндия 12
Сборы в мире $31 386
Производство Cinenic Film, Film i Väst, Making Movies Oy
Другие названия
The Good Driver, Den barmhärtige taxichauffören, Il bravo conducente, Laupias taksikuski, Ο καλός οδηγός, Добрият шофьор

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 20 января 2023

Отзывы о фильме

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