Хороший водитель, 2022

В ролях
Kitodar Todorov
Policeman
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Тонислав Христов
Композитор
Lisa Nordström
Детали фильма
Страна
Болгария / Финляндия / Швеция
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
9 ноября 2022
Дата выхода
|3 ноября 2023
|Болгария
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|17 февраля 2023
|Финляндия
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|12
Сборы в мире
$31 386
Производство
Cinenic Film, Film i Väst, Making Movies Oy
Другие названия
The Good Driver, Den barmhärtige taxichauffören, Il bravo conducente, Laupias taksikuski, Ο καλός οδηγός, Добрият шофьор