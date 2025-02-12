Меню
Оренда - trailer
Оренда. Trailer

Оренда. Trailer

Дата публикации: 12 февраля 2025
Оренда – Оперная певица Нора прибывает на маленький, отдаленный остров-маяк, чтобы похоронить недавно умершего мужа, выполнив его последнюю волю. Там уже живет Наталия, священник, ищущая убежища от своей собственной колеблющейся веры. Первоначальное беспокойство женщин уступает место хрупкой связи, выкованной через невысказанный груз их общего прошлого. Вина и благодать смешиваются, когда их пути пересекаются, и их искупление может зависеть от их готовности встретить его вместе.
6.6 Оренда
Оренда драма, триллер, 2025, Эстония / Финляндия
