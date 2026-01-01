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Naomi Scott
Naomi Scott
Kinoafisha
Persons
Naomi Scott
Naomi Scott
Naomi Scott
Date of Birth
6 May 1993
Age
33 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actress
Height
161 cm (5 ft 3 in)
Actor type
Science-fiction heroine
,
Action heroine
,
Thriller heroine
Popular Films
7.6
Aladdin
(2019)
7.3
Smile 2
(2024)
7.1
Power Rangers
(2017)
Filmography
7.3
Smile 2
Smile 2
Horror, Detective, Thriller
2024, USA
Watch trailer
6.8
Anatomy of a Scandal
Drama, Thriller,
2022, USA
6.2
Distant
Distant
Comedy, Drama, Sci-Fi
2022, USA
5.6
Charlie's Angels
Charlie's Angels
Action, Comedy
2019, USA
Watch trailer
7.6
Aladdin
Aladdin
Adventure, Musical
2019, USA
Watch trailer
7.1
Power Rangers
Power Rangers
Action, Sci-Fi
2017, USA
Watch trailer
6.3
Terra Nova
Action, Adventure, Sci-Fi
2011, USA/Australia
Double Booked
Double Booked
Thriller
,
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