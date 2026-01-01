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Naomi Scott
Naomi Scott Naomi Scott
Kinoafisha Persons Naomi Scott

Naomi Scott

Naomi Scott

Date of Birth
6 May 1993
Age
33 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actress
Height
161 cm (5 ft 3 in)
Actor type
Science-fiction heroine, Action heroine, Thriller heroine

Popular Films

Aladdin 7.6
Aladdin (2019)
Smile 2 7.3
Smile 2 (2024)
Power Rangers 7.1
Power Rangers (2017)

Filmography

Smile 2 7.3
Smile 2 Smile 2
Horror, Detective, Thriller 2024, USA
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Anatomy of a Scandal 6.8
Anatomy of a Scandal
Drama, Thriller, 2022, USA
6.2
Distant Distant
Comedy, Drama, Sci-Fi 2022, USA
Charlie's Angels 5.6
Charlie's Angels Charlie's Angels
Action, Comedy 2019, USA
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Aladdin 7.6
Aladdin Aladdin
Adventure, Musical 2019, USA
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Power Rangers 7.1
Power Rangers Power Rangers
Action, Sci-Fi 2017, USA
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Terra Nova 6.3
Terra Nova
Action, Adventure, Sci-Fi 2011, USA/Australia
Double Booked Double Booked
Thriller ,
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