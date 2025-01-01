Спектакль Дубровский

Сценическая версия одноименного романа А. С. Пушкина

Сценическая версия одноименного романа А.С. Пушкина, созданная режиссером Яковом Ломкиным, предлагает зрителям уникальный взгляд на историю о русском Робин Гуде. В этом спектакле бережно сохранился литературный первоисточник, однако его интерпретация наполнена яркой фантасмагорией и трагифарсом.

Сюжет

Повествование начинается с идиллической картины жизни в российской глубинке, которая постепенно превращается в мрачную сказку. Конфликт между Дубровским и Троекуровым, возникший из высокомерия и невозможности уступить, становится основой трагической линии сюжета. «Горделивый вирус вражды» распространяется, поражая души всех персонажей, включая молодого Владимира Дубровского.

Лишившись всего, он встает на путь мщения. Однако только благодаря любви Маши Троекуровой он обретает способность к всепрощению и раскаянию. Как отмечает Яков Ломкин: «Меня всегда интересовало, как гордыня поражает человека, выжигает его душу. Как человек превращается либо в животное, либо в тень самого себя, и каким образом можно найти антидот против этого вируса». Эта тема гордыни и вражды становится главной в спектакле.

Визуальные решения

Единственной декорацией спектакля является десятиметровый круговой подиум, окруженный решетками с анфиладой дверей. Герои, словно по кругам ада, перемещаются по этому пространству, а переходы между сценами осуществляются с помощью проекций. Несмотря на визуальное великолепие, главным спецэффектом спектакля остается острохарактерная, открыто театральная игра актеров.

Интрига финала

Стоит отметить, что роман «Дубровский» остался незавершенным, что добавляет интриги к финалу спектакля. Зрители смогут увидеть, как режиссер и актеры решают эту задачу, предлагая собственное видение завершения истории.

Приглашаем вас на спектакль, который не оставит равнодушными ни любителей классики, ни поклонников современного театра!