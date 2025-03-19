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Киноафиша Сериалы Любить

Любить (2025 - 2025)

Lyubit 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Лида без памяти влюблена в Игоря и готова на всё ради его успеха. Чтобы поддержать возлюбленного, она берёт кредит, закладывая квартиру, чтобы оплатить его обучение в аспирантуре. Когда Игорь переезжает в Москву, он приглашает Лиду с собой, и она, не раздумывая, отправляется за ним.  Однако в столице молодой человек выбирает для себя более выгодную партию — дочь ректора — и бросает Лиду в тот момент, когда она узнаёт о своей беременности. Девушке приходится выживать, берясь за любую работу. Судьба приводит её в дом обеспеченной семьи, где она становится домработницей. Глава семьи, Вадим, начинает оказывать Лиде знаки внимания, и она вскоре понимает, что готова ответить ему взаимностью.

В ролях
В ролях
Никита Смольянинов
Никита Смольянинов
Прохор Дубравин
Прохор Дубравин
Евдокия Лаврухина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Любить - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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