Лида без памяти влюблена в Игоря и готова на всё ради его успеха. Чтобы поддержать возлюбленного, она берёт кредит, закладывая квартиру, чтобы оплатить его обучение в аспирантуре. Когда Игорь переезжает в Москву, он приглашает Лиду с собой, и она, не раздумывая, отправляется за ним. Однако в столице молодой человек выбирает для себя более выгодную партию — дочь ректора — и бросает Лиду в тот момент, когда она узнаёт о своей беременности. Девушке приходится выживать, берясь за любую работу. Судьба приводит её в дом обеспеченной семьи, где она становится домработницей. Глава семьи, Вадим, начинает оказывать Лиде знаки внимания, и она вскоре понимает, что готова ответить ему взаимностью.