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Гроза
Билеты от 500₽
Киноафиша Гроза

Спектакль Гроза

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Танцы и драма: самая знаменитая пьеса Островского в прочтении Константина Райкина

В этом сезоне зрители смогут увидеть уникальную интерпретацию знаменитой пьесы А. Н. Островского «Гроза», которую ставит Константин Райкин. Это не просто спектакль, а настоящая театральная феерия, где смешиваются жанры, времена и языки. Декорации, напоминающие танцкласс с балетными станками, создают атмосферу, в которой трудно сразу угадать, что зритель стал свидетелем классической драмы.

Музыка без границ

В спектакле звучит множество музыкальных стилей: от традиционных русских фольклорных и церковных песнопений до джаза, рока и западных хитов. Райкин намеренно расширяет музыкальный и танцевальный диапазон, чтобы показать, что «Гроза» актуальна и в современном контексте. По его словам, это не мешает передать основную идею пьесы, написанной о жизни в собирательном городе Калинове.

Трагедия любви и несвободы

Константин Райкин говорит о том, что спектакль — это трагическая история, в которой главная героиня Катерина сталкивается с жесткими рамками мещанского общества. «Любовь такого уровня, как у Катерины, обязательно приводит к смерти. Это противоречие с укладом жизни, основанным на мещанских выяснениях отношений, становится убийственным», — отмечает режиссер.

Сложные темы для размышлений

Создавая спектакль, Райкин затрагивает не только личную драму, но и более обширные темы. Он размышляет о катастрофе любого художника, чьи чувства и идеи выходят за рамки закостенелых шаблонов. В спектакле задействовано 30 артистов, а главную роль исполняет молодая актриса Мария Золотухина, специально приглашенная для этой постановки. Ее выступление обещает стать одним из ярких моментов театрального сезона.

Приходите на спектакль «Гроза» и погрузитесь в мир, где классика встречается с современностью, а музыка и танец становятся языком для выражения самых глубоких чувств.

Режиссер
Константин Райкин
Константин Райкин
В ролях
Софья Щербакова
Полина Райкина
Полина Райкина
Никита Смольянинов
Никита Смольянинов
Яков Ломкин
Марина Дровосекова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза

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