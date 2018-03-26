Меню
Постер сериала Шуберт
Киноафиша Сериалы Шуберт

Шуберт (2018 - 2018)

Shubert 18+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 8 часов 40 минут

О чем сериал

Александр Бертенев обладает феноменальным даром — он «слухач», «акустик», способный улавливать звуки, которые не слышны обычному человеку. По записи телефонного разговора он с точностью определяет где, когда и во сколько состоялась беседа. Бертенев некоторое время работал в антитеррористической группе, но из-за роковой ошибки был вынужден покинуть органы. Однажды трагические обстоятельства вновь приводят Александра в спецслужбу. У Бертенева убивают жену Ольгу, а вскоре он выясняет, что его супруга, которую он считал обычным психологом, вела двойную жизнь и оставила после своей смерти загадочные звуковые шифры.

Алексей Воробьев
Александра Богданова
Павел Крайнов
Владимир Бутенко
Константин Самоуков
Александр Сергеев
Рейтинг сериала

0.0
7 IMDb
Сезоны
Шуберт - Сезон 1 Сезон 1
2018, 10 эпизодов
 
