Александр Бертенев обладает феноменальным даром — он «слухач», «акустик», способный улавливать звуки, которые не слышны обычному человеку. По записи телефонного разговора он с точностью определяет где, когда и во сколько состоялась беседа. Бертенев некоторое время работал в антитеррористической группе, но из-за роковой ошибки был вынужден покинуть органы. Однажды трагические обстоятельства вновь приводят Александра в спецслужбу. У Бертенева убивают жену Ольгу, а вскоре он выясняет, что его супруга, которую он считал обычным психологом, вела двойную жизнь и оставила после своей смерти загадочные звуковые шифры.