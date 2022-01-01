Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Иэн Ллойд Андерсон
Иэн Ллойд Андерсон
Ian Lloyd Anderson
О персоне
Фильмография
Иэн Ллойд Андерсон
Ian Lloyd Anderson
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 июня 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Дублин, Ирландия
Рост
178 см
Биография Йена Ллойда Андерсона
Развернуть
Фильмография Йена Ллойда Андерсона
Сама по себе
драма
2020, Ирландия
6.0
Дублин Олдскул
драма
2018, Ирландия
6.0
На паузе
комедия, мелодрама
2014, Ирландия
5.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»