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На паузе - трейлер
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На паузе. Трейлер

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Дата публикации: 18 декабря 2014
На паузе – Алану чуть больше двадцати лет, его недавно уволили из банка, и он устраивается работать вместе со своей матерью туристическим консультантом в аэропорту Дублина. Там он сталкивается со своей первой любовью — Элис, которая застряла в аэропорту, ожидая свой рейс до Нью-Йорка. Их с Аланом роман закончился 8 лет назад. Тогда Алан пообещал ей, что однажды приедет в США, но он не сдержал своего обещания, и с тех пор они не разговаривали. Пользуясь случаем, Алан убеждает Элис задержаться в Дублине еще на одну ночь…
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5.4 На паузе
На паузе комедия, мелодрама, 2014, Ирландия
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