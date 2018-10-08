«Кровь» — ирландский психологический триллер о семье, памяти и том, как прошлые грехи могут влиять на настоящее. Здесь нет универсальной правды: трактовка истины зависит от собеседника. В сериале нас знакомят с семейством Хоганов. У каждого из родственников запутанная жизненная история. Они боятся делиться своими тайнами и переживаниями даже тогда, когда случается нечто страшное. Но им придется изменить своим взглядам, чтобы найти виновного. Главная загадка: смогут ли герои довериться друг другу?