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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы Кровь
Кровь (2018 - 2020) Blood 18+
Год выпуска 2018
Страна Ирландия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Продолжительность 12 часов 0 минут
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О чем сериал

«Кровь» — ирландский психологический триллер о семье, памяти и том, как прошлые грехи могут влиять на настоящее. Здесь нет универсальной правды: трактовка истины зависит от собеседника. В сериале нас знакомят с семейством Хоганов. У каждого из родственников запутанная жизненная история. Они боятся делиться своими тайнами и переживаниями даже тогда, когда случается нечто страшное. Но им придется изменить своим взглядам, чтобы найти виновного. Главная загадка: смогут ли герои довериться друг другу?  

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ингрид Крейги
Ингрид Крейги
Иэн Ллойд Андерсон
Иэн Ллойд Андерсон
Дарра О’Тул
Дарра О’Тул
Эдриан Данбар
Эдриан Данбар
Дьярмуид Нойес
Дьярмуид Нойес
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кровь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
Кровь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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