О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Мартин Лэйкмейер
Martijn Lakemeier
Киноафиша
Персоны
Мартин Лэйкмейер
Мартин Лэйкмейер
Martijn Lakemeier
Дата рождения
17 сентября 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Звейндрехт, Нидерланды
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.0
Зима в военное время
(2008)
6.9
Элитный отряд
(2020)
6.3
Тихая гавань
(2025)
Фильмография Мартин Лэйкмейер
Жанр
Все
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Приключения
Спорт
Триллер
Год
Все
2025
2024
2023
2020
2017
2008
Все
6
Фильмы
4
Сериалы
2
Актер
6
6.3
Тихая гавань
триллер
2025, Бельгия/Нидерланды
Максима
драма
2024, Нидерланды
5.8
Счастливый конец
Happy Ending
комедия, мелодрама
2023, Нидерланды
Смотреть трейлер
6.9
Элитный отряд
De Oost
драма, триллер, военный
2020, Нидерланды
5.5
На самый верх
Tout là-haut
приключения, спорт
2017, Франция
Смотреть трейлер
7
Зима в военное время
Oorlogswinter
исторический, военный, драма
2008, Нидерланды / Бельгия
