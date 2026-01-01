Оповещения от Киноафиши
Мартин Лэйкмейер Martijn Lakemeier
Киноафиша Персоны Мартин Лэйкмейер

Мартин Лэйкмейер

Martijn Lakemeier

Дата рождения
17 сентября 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Звейндрехт, Нидерланды
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Зима в военное время 7.0
Зима в военное время (2008)
Элитный отряд 6.9
Элитный отряд (2020)
Тихая гавань 6.3
Тихая гавань (2025)

Фильмография Мартин Лэйкмейер

Жанр
Год
Тихая гавань 6.3
Тихая гавань
триллер 2025, Бельгия/Нидерланды
Максима
Максима
драма 2024, Нидерланды
Счастливый конец 5.8
Счастливый конец Happy Ending
комедия, мелодрама 2023, Нидерланды
Смотреть трейлер
Элитный отряд 6.9
Элитный отряд De Oost
драма, триллер, военный 2020, Нидерланды
На самый верх 5.5
На самый верх Tout là-haut
приключения, спорт 2017, Франция
Смотреть трейлер
Зима в военное время 7
Зима в военное время Oorlogswinter
исторический, военный, драма 2008, Нидерланды / Бельгия
