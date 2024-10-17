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Киноафиша Сериалы Овчарка

Овчарка (2024 - …)

Ovcharka 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

Майора управления собственной безопасности полиции Анастасию Нестерову за преданность делу и мёртвую хватку коллеги прозвали Овчаркой.  Череда драматичных событий приводит к тому, что ее начальник Олег Ребров, с которым Анастасию в прошлом связывают не только деловые отношения, отправляет Нестерову в командировку в российскую глубинку. В провинциальном городке в ходе сложной игры майор Нестерова оказывается под прицелом тайной преступной группировки… А еще ее ждут новый дерзкий напарник Воробьев, новый начальник Ершов и новое несвоевременное чувство к одному мужчине.

Овчарка - трейлер первого сезона
Овчарка  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская
Антон Батырев
Антон Батырев
Иван Мулин
Иван Мулин
Владислав Абашин
Владислав Абашин
Иван Шибанов
Иван Шибанов
Анна Лутцева
Анна Лутцева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Овчарка - Сезон 1 Сезон 1
2024, 16 эпизодов
 
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