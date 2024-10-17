Майора управления собственной безопасности полиции Анастасию Нестерову за преданность делу и мёртвую хватку коллеги прозвали Овчаркой. Череда драматичных событий приводит к тому, что ее начальник Олег Ребров, с которым Анастасию в прошлом связывают не только деловые отношения, отправляет Нестерову в командировку в российскую глубинку. В провинциальном городке в ходе сложной игры майор Нестерова оказывается под прицелом тайной преступной группировки… А еще ее ждут новый дерзкий напарник Воробьев, новый начальник Ершов и новое несвоевременное чувство к одному мужчине.