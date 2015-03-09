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Киноафиша Сериалы Поздние цветы

Поздние цветы (2015 - 2015)

Поздние цветы 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Счастье Веры рушится в один миг – когда любимый муж после долгих лет брака уходит к молодой любовнице. Предательство настолько шокирует героиню, что она впадает в отчаяние и не знает, как дальше жить. Но судьба преподносит Вере неожиданный подарок: знакомство с Сергеем – вдовцом, летчиком и галантным мужчиной. Между героями с первой встречи возникает симпатия. Но на пути отношений стоит немало препятствий. Опасная работа Сергея преподнесет недобрые сюрпризы. К тому же, на сердце завидного жениха давно претендует его старая подруга, готовая бороться за свою любовь...

В ролях
В ролях
Мария Куликова
Мария Куликова
Петр Баранчеев
Петр Баранчеев
Екатерина Семенова
Екатерина Семенова
Анна Башенкова
Алина Ланина
Алина Ланина
Александр Наумов
Александр Наумов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Поздние цветы - Сезон 1 Сезон 1
2015, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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