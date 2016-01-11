Сериал «Время дочерей» – это отечественная мелодрама о судьбе девушки из детского дома. Вероника Рыжова, рано лишившаяся родителей, живет в приемной семье. Однако неожиданно приютивших ее людей постигает та же трагическая участь, что и ее родных маму и папу. Вскоре девушка выясняет, что за всеми смертями вокруг нее стоит один и тот же человек – миллионер Ковтун, которого деньги и связи делают практически неприкосновенным для закона. Она устраивается к нему секретарем, чтобы выяснить правду и отомстить.