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Киноафиша Сериалы Время дочерей

Время дочерей (2016 - 2016)

Vremya docherej 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Новый Иллюзион
Продолжительность сериала 6 часов 8 минут

О чем сериал

Сериал «Время дочерей» – это отечественная мелодрама о судьбе девушки из детского дома. Вероника Рыжова, рано лишившаяся родителей, живет в приемной семье. Однако неожиданно приютивших ее людей постигает та же трагическая участь, что и ее родных маму и папу. Вскоре девушка выясняет, что за всеми смертями вокруг нее стоит один и тот же человек – миллионер Ковтун, которого деньги и связи делают практически неприкосновенным для закона. Она устраивается к нему секретарем, чтобы выяснить правду и отомстить.

В ролях
В ролях
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Анна Якунина
Анна Якунина
Алина Ланина
Алина Ланина
Александр Соколовский
Александр Соколовский
Анна Глаубэ
Анна Глаубэ
Роман Рипко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Время дочерей - Сезон 1 Сезон 1
2016, 8 эпизодов
 
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