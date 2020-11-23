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Киноафиша Сериалы Мавки
Мавки (2020 - …) Мавки 16+
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Телеканал 5 канал
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

Украинский детективно-мелодраматический мини-сериал «Мавки» – это история, которая разворачивается в небольшом городе с забавным названием Мавки. Туда в качестве стажера отправляется юная девушка-следователь по имени Кира Задорожняя. Никто даже не догадывается, что практикантка приехала сюда не только на работу. Вскоре глава местного полицейского отделения Олег Кравченко узнает, что Кира принадлежит к богатой семье. С самого первого дня отношения начальника и его молодой подчиненной оставляют желать лучшего.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Артур Ваха
Артур Ваха
Михаил Шамигулов
Михаил Шамигулов
Яков Кучеревский
Яков Кучеревский
Константин Войтенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мавки - 1 сезон 1 сезон
2020, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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