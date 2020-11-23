Украинский детективно-мелодраматический мини-сериал «Мавки» – это история, которая разворачивается в небольшом городе с забавным названием Мавки. Туда в качестве стажера отправляется юная девушка-следователь по имени Кира Задорожняя. Никто даже не догадывается, что практикантка приехала сюда не только на работу. Вскоре глава местного полицейского отделения Олег Кравченко узнает, что Кира принадлежит к богатой семье. С самого первого дня отношения начальника и его молодой подчиненной оставляют желать лучшего.