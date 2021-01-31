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Киноафиша Сериалы Алмазная корона
Алмазная корона (2021 - 2021) Діамантова корона 16+
Год выпуска 2021
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 12 минут
О чем сериал

Сериал «Алмазная корона» – это детективная мелодрама украинского производства. Главная героиня истории – выпускница художественного вуза Мария. После окончания университета она остается без жилья и соглашается на выгодное предложение от своей подруги Жанны. Та делает на заказ дорогие украшения и просит Машу разрабатывать для них дизайн. Однако супруг Жанны сбегает, прихватив с собой все деньги, и оставляет девушек по уши в долгах. Маша не хочет бросать подругу в беде и устраивается работать к загадочному бизнесмену.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Феклистов
Александр Феклистов
Евгения Осипова
Евгения Осипова
Алина Ланина
Алина Ланина
Дмитрий Гаврилов
Кирилл Кузнецов
Кирилл Кузнецов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Алмазная корона - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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