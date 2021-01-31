Сериал «Алмазная корона» – это детективная мелодрама украинского производства. Главная героиня истории – выпускница художественного вуза Мария. После окончания университета она остается без жилья и соглашается на выгодное предложение от своей подруги Жанны. Та делает на заказ дорогие украшения и просит Машу разрабатывать для них дизайн. Однако супруг Жанны сбегает, прихватив с собой все деньги, и оставляет девушек по уши в долгах. Маша не хочет бросать подругу в беде и устраивается работать к загадочному бизнесмену.