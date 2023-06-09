Райан Рейнольдс и Кеннет Брана исполнят главные роли в новом приключенческом экшене

Согласно Deadline, Райан Рейнольдс и Кеннет Брана планируют сыграть главные роли в новом приключенческом боевике студий Apple Original Films и Skydance под названием Mayday («Мэйдэй», также можно перевести как «Тревога»).

Детали сюжета картины пока что держатся в секрете. По данным журналистов, лента основана на оригинальной идее Джонатана М. Голдштейна («Ночные игры») и Джона Фрэнсиса Дейли («Подземелья и драконы: Честь среди воров»), которые выступают режиссерами фильма. Дуэт презентовал свою задумку Skydance в начале в начале этого года. Через некоторое время к разработке картины подключилась компания Apple.

В апреле Рейнольдс проявил интерес к роли в Mayday, после чего процесс производства начал набирать обороты. Дата начала съемок еще не назначена, но, судя по всему, этот фильм станет следующим проектом актера. Помимо исполнения главной роли, Рейнольдс выполняет функции продюсера картины вместе с Голдштейном, Дейли и другими кинематографистами.

Deadline отмечает, что сценарий Mayday был написан задолго до начала забастовки голливудских сценаристов, поэтому разработка ленты не должна столкнуться с серьезными трудностями, связанными с продолжающейся акцией протеста.