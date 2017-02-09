Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Луиза Вольфрам
Луиза Вольфрам
Luise Wolfram
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Луиза Вольфрам
Luise Wolfram
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 июля 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Луизы Вольфрам
Родилась 27 июля 1987 года. Германия.
Развернуть
Фильмография Луизы Вольфрам
Кошерный поцелуй
комедия, мелодрама
2020, Германия / Израиль
5.0
Матильда
драма, биография, триллер
2017, Россия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Продюсер и режиссер «Матильды» Алексей Учитель подал заявление в Генпрокуратуру РФ
8 февраля студия «РОК» и ее генеральный продюсер Алексей Учитель подали заявление в Генпрокуратуру РФ на организацию «Христианское государство — Святая Русь». Жалоба
Написать
9 февраля 2017 12:38
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас