«Заклятье: Другая сторона»: Рецензия Киноафиши

После смерти мамы семилетний Лукас пытается привыкнуть к новой жизни. Надеясь начать все заново и оставить в прошлом эту трагедию, отец решается на переезд. Тем более что на помощь приходит его новая подруга, которая активно старается восполнить болезненную семейную утрату. Но стоит им переступить порог нового дома и слегка обжиться, как начинают происходить странности. Лукас заводит «дружбу» с подозрительным воображаемым мальчиком, по дому мелькают пугающие силуэты, а в стенах и на чердаке слышен тревожный детский голос. В реальность подобного тяжело поверить, даже столкнувшись с этим лицом к лицу. Вот только этот дом давно оброс слухами и домыслами, особенно после страшной пропажи ребенка предыдущих жильцов.

Неожиданно становится понятно, что перед нами не очередной американский ужастик про старинный фамильный дом. На этот раз мы заглянем в холодную Швецию и окажемся в абсолютно непримечательном типовом доме без родословной. Просто этой семье повезло чуть меньше остальных, ведь вместо клопов, термитов, тараканов или крыс им придется столкнуться с потусторонней заразой. О ней мы узнаем преступно мало. В русском переводе ее сравнят с бугименом. Вроде она питается детьми, постепенно заслуживая их доверие, одновременно с этим может принимать любой вид, а в истинном обличии по-настоящему ужасает и вызывает отвращение. И пускай это выходец из скандинавских мифов, его методы и действия мало чем отличаются от других собратьев по жанру ужасов.

Заклятье: Другая сторона

В действительности перед нами все же очередной хоррор с домом, в котором происходит всякое и пропадают дети. Картинка утопает в холодно-синих цветах, на зрителя, словно лавина, сыплются скримеры и густая тревожная тишина, а герои ходят по тонкой грани, то ли контактируя с потусторонним миром, то ли приближая свой переезд в психиатрическую больницу. Перед нами история не расследования, а выживания без закулисной тайны и того самого «заклятья» в названии. Это столкновение хищника и добычи, в котором действовать приходится здесь и сейчас, преодолевая собственный страх ради самых близких.

Удивительным образом эта простота срабатывает и делает главное — пугает. Несмотря на примитивный инструментарий в виде потустороннего мертвого мальчика и давящих стен узких коридоров, происходящему удается навести жути. Мы оказываемся в самом центре таинственного и полностью бессильны перед надвигающейся катастрофой. Попытки разобраться лишь больше запутывают, отнимая драгоценное время. Его стоило бы потратить на то, чтобы прислушаться к внутреннему голосу и пойти немедленно упаковывать вещи.

Заклятье: Другая сторона

Своеобразной пикантности придает и насмешливая фраза в самом начале — «Основано на реальных событиях», хотя об этом задумываешься лишь на финальных титрах. Остается только улыбнуться наглости создателей, которые постоянно показывают реальные даты на экране и оставляют намек на правдоподобность происходящего. Возможно, так проще уверовать в шведского бугимена и в скандинавских богов. Не достает в картине лишь культурного колорита, ведь это место легко спутать с какой-нибудь зимней Миннесотой, а героев — с рядовой американской семьей.

В итоге «Заклятье: Другая сторона» получился типовым хоррором, который все равно работает. Он погружает в тягучую атмосферу медленно сводящего с ума страха, заставляющего не только бояться каждого шороха, но и сомневаться в собственной вменяемости. В этом простом сюжете авторы даже попытались поразмышлять о семье и настоящей любви, необязательно привязанной к кровному родству. Но это остается лишь с трудом распознаваемым эхом вдалеке. Главное здесь — гнетущая тишина и цепенеющий ужас перед очередной тварью, обитающей на вашем чердаке. Картина понравится поклонникам жанра, желающим посмотреть, как типичный американский хоррор может легко приспособиться к шведским холодам.