Преступления страсти: Розы, поцелуи и смерть, 2013

После того, как Пак и Эйнар поженились, их друг из полиции, Кристер Вейк, тоже собирается вступить в брак. Габриэла, его возлюбленная, живет в шикарной усадьбе, где и устраивают вечеринку по случаю помолвки персонажей. Но романтичную обстановку праздника нарушает трагедия. Отца Габриэлы находят мертвым. Он погиб при загадочных обстоятельствах, и тень подозрения падает на невесту Кристера. Нельзя допустить, чтобы друг главных героев женился на преступнице, поэтому Пак и Эйнар приступают к сложному расследованию семейных интриг.