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Преступления страсти: Розы, поцелуи и смерть Преступления страсти: Розы, поцелуи и смерть
Киноафиша Фильмы Преступления страсти: Розы, поцелуи и смерть
Rosor kyssar och döden

Преступления страсти: Розы, поцелуи и смерть, 2013

2013 / Швеция
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

После того, как Пак и Эйнар поженились, их друг из полиции, Кристер Вейк, тоже собирается вступить в брак. Габриэла, его возлюбленная, живет в шикарной усадьбе, где и устраивают вечеринку по случаю помолвки персонажей. Но романтичную обстановку праздника нарушает трагедия. Отца Габриэлы находят мертвым. Он погиб при загадочных обстоятельствах, и тень подозрения падает на невесту Кристера. Нельзя допустить, чтобы друг главных героев женился на преступнице, поэтому Пак и Эйнар приступают к сложному расследованию семейных интриг.

  • Первая часть сериала была показана в кинотеатрах, но после того, как критики дали проекту оценки ниже средних, остальные части выпустили сразу на видео.
  • В основном события сериала происходят в середине прошлого века в Бергслагене.
  • Музыкальное оформление сериала было создано братьями Фрид, а вокал в этих композициях исполнила Изабелла Лундгрен.
  • Мини-сериал режиссировали Биргер Ларсен, Питер Шильдт, Кристофер Панов, Молли Хартлеб и Кристиан Эклев.
  • Рене Аксе занимался продюсированием детективного повествования.
  • Из-за сцен жестокости фильм не рекомендуется к просмотру детям младше шестнадцати лет.

Жарким летом Пук и Эйнар приглашены на помолвку Габриэллы и Кристера в усадьбу Рёдхиттан, один из обитателей которой скоро будет отравлен. Расследование этой смерти среди роз и поцелуев составит задачу для пытливых умов Буре.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 9 октября 2013
Возраст 16+
Режиссер
Даниель ди Градо
В ролях
Тува Новотны
Тува Новотны
Ола Рапас
Стив Кратц
Лайнус Уолгрен
Лайнус Уолгрен
Андреас Ла Шенардьер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Преступления страсти: Розы, поцелуи и смерть 1 постер
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Преступления страсти: Розы, поцелуи и смерть смотреть онлайн

Преступления страсти: Розы, поцелуи и смерть
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 14:48
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