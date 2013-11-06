Преступления страсти: Опасные мечты, 2013

Пак Экстедт получает должность стенографистки у Андреаса Холлмана, лауреата Нобелевской премии по литературе. Обаятельный и добродушный мужчина производит на окружающих самое благоприятное впечатление, однако скоро Пак открывается неприглядная правда. Наедине со своими близкими господин Холлман ведет себя как настоящий тиран, мало того, он заставляет их жить в уединении - или, скорее уж, в изоляции от всего остального мира. Однажды вечером, после праздничного ужина, неожиданно умирает самый старший сын Холлмана. Пак пытается выяснить, был ли это несчастный случай или умышленное убийство…