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Преступления страсти: Опасные мечты Преступления страсти: Опасные мечты
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Farliga drömmar

Преступления страсти: Опасные мечты, 2013

2013 / Швеция
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пак Экстедт получает должность стенографистки у Андреаса Холлмана, лауреата Нобелевской премии по литературе. Обаятельный и добродушный мужчина производит на окружающих самое благоприятное впечатление, однако скоро Пак открывается неприглядная правда. Наедине со своими близкими господин Холлман ведет себя как настоящий тиран, мало того, он заставляет их жить в уединении - или, скорее уж, в изоляции от всего остального мира. Однажды вечером, после праздничного ужина, неожиданно умирает самый старший сын Холлмана. Пак пытается выяснить, был ли это несчастный случай или умышленное убийство…

  • В основу сценария лег одноименный роман шведской писательницы Марии Ланг. 
  • Оригинальное название картины - Farliga drömmar - является отсылкой к одноименному стихотворению финской поэтессы Эдит Сёдергран. Одна из героинь фильма, Ильва, зачитывает это произведение вслух. 
  • Режиссером фильма выступила Молли Хартлеб. Среди других ее работ - сериалы “Инспектор Винтер” (2010), “Гуще, чем вода” (2014-2020), “Топ дог” (2020).
  • Актеры Линус Вальгрен (Эдже) и Клаэс Юнгмарк (Андреас Холлман) ранее снимались вместе в сериалах “Комиссар Мартин Бек” (1997) и “Убийства на Сандхамне” (2010). 

Лауреат Нобелевской премии Андреас Холман - очаровательный, добродушный невротический тиран. Он заставляет свою жену и своих трех взрослых детей жить в изоляции от остального мира. Однажды ночью, после празднования дня рождения дочери его старший и любимый сын Холман умирает. И непонятно, была ли его смерть естественной или нет.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 6 ноября 2013
Возраст 16+
Режиссер
Молли Хартлеб
В ролях
Тува Новотны
Тува Новотны
Ола Рапас
Лайнус Уолгрен
Лайнус Уолгрен
Бьёрн Андерссон
Клаэс Юнгмарк
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Преступления страсти: Опасные мечты 1 постер
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Преступления страсти: Опасные мечты смотреть онлайн

Преступления страсти: Опасные мечты
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 14:47
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