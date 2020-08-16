Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Партизан
Постер к сериалу Партизан
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
2 постера
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Партизан
Партизан (2020 - …) Partisan 16+
Год выпуска 2020
Страна Швеция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Продолжительность 7 часов 30 минут
Смотреть за 1 рубль
О чем сериал

Сериал «Партизан» – это шведский драматический триллер о загадочной общине в шведском городке. Специального агента по прозвищу Джонни отправляют разобраться в тайнах этого странного места. Только вот с собой он почему-то должен взять двух юных девочек, а первым же его заданием оказывается раскапывание могилы. Местные жители выглядят поразительно счастливыми и поклоняются своей плодородной почве, как божеству. Джонни нанимается водителем на одну из местных ферм и пытается понять, что происходит на самом деле.

Партизан - трейлер первого сезона
Партизан
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Фарес Фарес
Фарес Фарес
Рафаэль Петтерссон
Анна Бьёрк
София Каремир
Ильвали Рурлинг
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Партизан - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 5 эпизодов
 
Партизан - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Приложение киноафиши