Сериал «Партизан» – это шведский драматический триллер о загадочной общине в шведском городке. Специального агента по прозвищу Джонни отправляют разобраться в тайнах этого странного места. Только вот с собой он почему-то должен взять двух юных девочек, а первым же его заданием оказывается раскапывание могилы. Местные жители выглядят поразительно счастливыми и поклоняются своей плодородной почве, как божеству. Джонни нанимается водителем на одну из местных ферм и пытается понять, что происходит на самом деле.