Преступления страсти: Больше никаких Убийств, 2013

Пак и Эйнар поженились два месяца назад. Последние недели своего свадебного отпуска они собираются провести в тихом городке Скога, Где Эйнар провел свое детство. Они отправляются туда вместе с папой Пак, преподавателем египтологии в университете, и его кошкой. Но на второй же день идиллическое времяпрепровождение нарушается страшными событиями. На газоне участке отец девушки находит труп молодого человека, по всей видимости, заколотый кинжалом. Оружие принадлежало самому египтологу, и теперь главные герои должны разгадать тайну, чтобы не навлечь на себя ужасные последствия…