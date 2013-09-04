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Преступления страсти: Больше никаких Убийств Преступления страсти: Больше никаких Убийств
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Inte flera mord

Преступления страсти: Больше никаких Убийств, 2013

2013 / Швеция
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пак и Эйнар поженились два месяца назад. Последние недели своего свадебного отпуска они собираются провести в тихом городке Скога, Где Эйнар провел свое детство. Они отправляются туда вместе с папой Пак, преподавателем египтологии в университете, и его кошкой. Но на второй же день идиллическое времяпрепровождение нарушается страшными событиями. На газоне участке отец девушки находит труп молодого человека, по всей видимости, заколотый кинжалом. Оружие принадлежало самому египтологу, и теперь главные герои должны разгадать тайну, чтобы не навлечь на себя ужасные последствия…

  • «Преступления страсти» представляют собой мини-сериал, состоящий из шести эпизодов.
  • Основоположница жанра, который брали за основу создатели проекта – писательница Мария Ланг, по ее произведению был снята первая серия, а остальные базируются по романам современного автора Анны Янссон.
  • Фильм продюсировала шведская телекомпания TV4 совместно с кинокомпанией Svensk Filmindustri.
  • Из шести серий только первая была показана в кинотеатрах, остальные вышли сразу на видео.

Пук и Эйнар женаты в течение двух месяцев, и они решают провести последние недели своего отпуска в Скога, идиллическом городке детства Эйнара, вместе с отцом Пук, который является преподавателем египтологии, и кошкой Сотмес III. Но после первой ночи идиллия рушится. Отец Пук находит на газоне труп, молодой человек заколот египетским кинжалом, который сам преподаватель брал с собой. Кристер Виик выходит на сцену, и с помощью наблюдений Пук тайна приближается к своей трагической развязке…

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 4 сентября 2013
Возраст 16+
Режиссер
Петер Шильдт
В ролях
Тува Новотны
Тува Новотны
Ола Рапас
Лайнус Уолгрен
Лайнус Уолгрен
Юлия Спорре
Анна Уолландер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Преступления страсти: Больше никаких Убийств 1 постер
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Преступления страсти: Больше никаких Убийств смотреть онлайн

Преступления страсти: Больше никаких Убийств
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 14:47
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