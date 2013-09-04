Преступления страсти: Больше никаких Убийств, 2013

Пак и Эйнар поженились два месяца назад. Последние недели своего свадебного отпуска они собираются провести в тихом городке Скога, Где Эйнар провел свое детство. Они отправляются туда вместе с папой Пак, преподавателем египтологии в университете, и его кошкой. Но на второй же день идиллическое времяпрепровождение нарушается страшными событиями. На газоне участке отец девушки находит труп молодого человека, по всей видимости, заколотый кинжалом. Оружие принадлежало самому египтологу, и теперь главные герои должны разгадать тайну, чтобы не навлечь на себя ужасные последствия…
Пук и Эйнар женаты в течение двух месяцев, и они решают провести последние недели своего отпуска в Скога, идиллическом городке детства Эйнара, вместе с отцом Пук, который является преподавателем египтологии, и кошкой Сотмес III. Но после первой ночи идиллия рушится. Отец Пук находит на газоне труп, молодой человек заколот египетским кинжалом, который сам преподаватель брал с собой. Кристер Виик выходит на сцену, и с помощью наблюдений Пук тайна приближается к своей трагической развязке…