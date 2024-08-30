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Рейтинги
4.8
Рейтинг IMDb: 4.7
Оцените
2 постера
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Охота на волков
Охота на волков
Out Come the Wolves
18+
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триллер
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О фильме
В уединённой хижине, затерянной в глубинах дикой природы, охотничий уик-энд оборачивается хаосом и борьбой за выживание, когда стая волков нападает на мужчину, его лучшую подругу и её жениха.
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Страна
Канада
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
30 августа 2024
Премьера в мире
30 августа 2024
Дата выхода
5 сентября 2024
Катар
5 сентября 2024
ОАЭ
TBC
Сборы в мире
$18 750
Производство
High Park Entertainment, 20/20, December Films
Другие названия
Out Come the Wolves, Jönnek a farkasok, Mordercza wataha, Nella terra dei lupi, Out Come the Wolves - Wir sind die Beute, И пришли волки
Режиссер
Адам МакДональд
В ролях
Мисси Перегрим
Юрис Ярски
Damon Runyan
Все актеры и съемочная группа
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Фильмы про волков
Рейтинг фильма
4.8
Оцените
15
голосов
4.7
IMDb
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