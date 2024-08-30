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Постер фильма Охота на волков
Постер фильма Охота на волков
Рейтинги
4.8 Рейтинг IMDb: 4.7
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Киноафиша Фильмы Охота на волков

Охота на волков

Out Come the Wolves 18+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

В уединённой хижине, затерянной в глубинах дикой природы, охотничий уик-энд оборачивается хаосом и борьбой за выживание, когда стая волков нападает на мужчину, его лучшую подругу и её жениха.
Страна Канада
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 30 августа 2024
Премьера в мире 30 августа 2024
Дата выхода
5 сентября 2024 Катар
5 сентября 2024 ОАЭ TBC
Сборы в мире $18 750
Производство High Park Entertainment, 20/20, December Films
Другие названия
Out Come the Wolves, Jönnek a farkasok, Mordercza wataha, Nella terra dei lupi, Out Come the Wolves - Wir sind die Beute, И пришли волки
Режиссер
Адам МакДональд
Адам МакДональд
В ролях
Мисси Перегрим
Мисси Перегрим
Юрис Ярски
Damon Runyan
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.8
Оцените 15 голосов
4.7 IMDb
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Охота на волков
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